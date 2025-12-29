Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Unbekannte fahren mit Auto vor Mauer

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagmorgen, 28. Dezember 2025, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 6.40 Uhr meldeten Zeugen einen lauten Knall, woraufhin Einsatzkräfte nach Horst ausrückten. Dort stießen die Beamten auf einen stark demolierten Audi, der vermutlich beim Abbiegen von der Sandstraße in die Laurentiusstraße gegen eine Mauer vor einem Wohnhaus gefahren und dort zum Stehen gekommen war. Anschließend sollen Zeugenangaben zufolge zwei unbekannte Personen aus dem Auto gestiegen und geflüchtet sein. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Flüchtigen geben können, sich unter den Telefonnummern 0209 365 6200 oder unter 0209 365 2160 zu melden. Das Unfallfahrzeug wurde abgeschleppt, an der Mauer entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell