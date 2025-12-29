PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Unbekannte fahren mit Auto vor Mauer

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagmorgen, 28. Dezember 2025, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 6.40 Uhr meldeten Zeugen einen lauten Knall, woraufhin Einsatzkräfte nach Horst ausrückten. Dort stießen die Beamten auf einen stark demolierten Audi, der vermutlich beim Abbiegen von der Sandstraße in die Laurentiusstraße gegen eine Mauer vor einem Wohnhaus gefahren und dort zum Stehen gekommen war. Anschließend sollen Zeugenangaben zufolge zwei unbekannte Personen aus dem Auto gestiegen und geflüchtet sein. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Flüchtigen geben können, sich unter den Telefonnummern 0209 365 6200 oder unter 0209 365 2160 zu melden. Das Unfallfahrzeug wurde abgeschleppt, an der Mauer entstand Sachschaden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 28.12.2025 – 16:04

    POL-GE: Betrunkener Mann randaliert in Bus

    Gelsenkirchen (ots) - Am zweiten Weihnachtstag belästigte ein betrunkener Fahrgast den Busfahrer der Linie 382 und lehnte sich mehrfach in die Fahrerkabine, wo er, wie sich später herausstellte, sogar versuchte in das Lenkrad zu greifen. Als der Fahrgast dann am ZOB des Busses verwiesen werden sollte, reagierte er sehr aggressiv und wollte sich mit dem Busfahrer prügeln. Auch den Einsatzkräften gegenüber reagierte ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 06:36

    POL-GE: Widerstand nach Schlag mit einer Glasflasche

    Gelsenkirchen (ots) - Am Samstag, 27.12.2025, wurde die Polizei kurz vor 22 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt zur Josefstraße in die Neustadt gerufen. Bei Eintreffen konnte der 32jährige Geschädigte aus Gelsenkirchen zunächst nicht angetroffen werden. Die 57jährige Tatverdächtige, ebenfalls aus Gelsenkirchen, stand offensichtlich unter Einfluss von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln. Sie soll nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren