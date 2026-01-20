Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt

Mann wirft Feuerwerkskörper und Bürostuhl aus dem Fenster

Lübeck (ots)

In der Nacht zu Sonntag (18.01.2026) fiel ein alkoholisierter Mann aufgrund seines störenden Verhaltens in der Lübecker Innenstadt auf. Er hatte nach derzeitigem Sachstand einen Bürostuhl und einen Feuerwerkskörper aus dem Fenster einer Wohnung geworfen und stand im Verdacht Gäste eines Restaurant belästigt zu haben. Weil er bei der Gewahrsamnahme Widerstand leistete und nach einem Polizeibeamten trat, wird gegen ihn jetzt wegen des Verdachts des Widerstandes gegen und versuchten tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Kurz nach Mitternacht (18.01.2026) fiel der 27 Jahre alte Lübecker (Staatsangehörigkeit: Deutsch) im Bereich des Petrikirchhofs mehrfach störend auf. Die Klärung, warum er in kurzer Abfolge einen Feuerwerkskörper und einen Bürostuhl aus einem Wohnungsfenster geworfen hatte und zudem Gäste eines Restaurants provoziert haben soll, ist jetzt Bestandteil der Ermittlungen.

Aufgrund seines Verhaltens wurde der stark alkoholisierte Lübecker zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Bei der Ingewahrsamnahme leistete er Widerstand und versuchte auf der Fahrt zum Polizeigewahrsam einen Polizeibeamten gegen den Kopf zu treten. Während der weiteren Maßnahmen ergaben sich Hinweise, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

