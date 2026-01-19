PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Lorenz Wohnungseinbruchsdiebstahl führt zu umfangreichen Suchmaßnahmen

Lübeck (ots)

Ein Anwohner meldete am Sonntagabend (18.01.2026) einen Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Schwartauer Allee. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete ein Tatverdächtiger. Mehrere Streifenwagen und ein Hubschrauber der Bundespolizei waren im Einsatz, der Tatverdächtige konnte nicht gestellt werden.

Sonntagabend gegen 23.00 Uhr meldete ein 26-jähriger Lübecker der Polizei einen Einbruch in seine Wohnung im Hochparterre in einem Mehrfamilienhaus in der Schwartauer Allee. Ein unbekannter Tatverdächtiger gelangte über die Balkontür in die Wohnung und nahm eine Geldbörse und ein Smartphone an sich. Als er den augenscheinlich schlafenden Bewohner bemerkte, flüchtete der Unbekannte.

Die Polizei suchte mit Diensthunden und einem Hubschrauber nach dem Flüchtigen. Der konnte nicht aufgefunden werden, jedoch wurden auf dem angenommenen Fluchtweg das Stehlgut und weitere Beweismittel gefunden.

Das Kommissariat 12 hat die Ermittlungen wegen des Tatverdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahl aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

