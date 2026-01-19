Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Göhl

Brand einer landwirtschaftlichen Backsteinscheune

Lübeck (ots)

Am Samstagmorgen (17.01.2026) geriet auf einem Gutshof in Neuschwelbek bei Göhl eine Backsteinscheune aus dem Jahr 1910 in Brand. Durch das Großfeuer wurden auch in der Scheune gelagerte Traktoren und Maschinen zerstört. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf circa 1.000.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Oldenburg/ Holstein hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Gegen 05.55 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu dem brennenden Gebäude auf dem Gutshof Neuschwelbek bei Göhl alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die betroffene Backsteinscheune bereits in Vollbrand. Flammen schlugen aus sämtlichen Bereichen des Objektes. Eine Vielzahl von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren kümmerte sich um die Brandbekämpfung, sie konnten so ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude verhindern. Personen wurden nicht verletzt. In der als Lagerhalle genutzten Scheune waren neben Traktoren und landwirtschaftlichen Geräten auch Stroh und Pflanzenschutzmittel gelagert.

Aufgrund des Brandschadens bestand für das Gebäude erhebliche Einsturzgefahr, sodass die Scheune auch mittels Einsatzes des THW und eines Kettenbaggers bis auf das Fundament eingerissen werden musste.

Warum die Backsteinscheune in Brand geriet, ist derzeit noch unklar. Die Klärung der Brandursache ist jetzt Bestandteil der eingeleiteten Ermittlungen der Kriminalpolizei Oldenburg/ Holstein. Erkenntnisse auf ein schuldhaftes Verhalten oder einen strafrechtlichen Hintergrund liegen aktuell nicht vor. Im Zuge der Ermittlungen ist aufgrund der Gesamtumstände ein technischer Defekt nicht auszuschließen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell