Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Jürgen Lebensgefährlich verletzte Frau auf der Straße gefunden

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

Am Freitag (16.01.2026) gegen 02.20 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer eine verletze Person auf der Berliner Allee im Stadtteil St. Jürgen. Die Frau kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Lübeck haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Gegen 02.20 Uhr fuhr ein 31-jähriger Lübecker mit seinem Fahrzeug stadteinwärts die Berliner Allee entlang. In Höhe des Kleingartengeländes hätte der Autofahrer eine Person auf der Fahrbahn liegen gesehen. Der Mann hätte angehalten und sofort die Polizei verständigt.

Die Rettungskräfte und Polizeibeamten fanden eine 23-junge Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen vor, die ins Krankenhaus kam.

Die 23-jährige Verletzte aus St. Jürgen ist nach ersten Erkenntnissen mutmaßlich von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und auf der Fahrbahn zurückgelassen worden.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0451/1310 entgegen.

