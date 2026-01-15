Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL- Groß Steinrade

Mercedes im Straßengraben auf der Kreisstraße 13 - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Mittwochabend (14.01.2026) lenkte der Fahrer eines Mercedes auf der Kreisstraße 13 zwischen Groß Steinrade und Badendorf seinen PKW in den Straßengraben. Dabei wurde der Mercedes nicht unerheblich beschädigt, der Fahrer blieb unverletzt. Grund für das Ausweichmanöver soll ein auf seiner Fahrbahn entgegen kommender, überholender PKW gewesen sein. Wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort suchen die Ermittler des 2. Polizeireviers Lübeck nun Zeugen.

Gegen 18:50 Uhr befuhr der 73-jährige Ostholsteiner mit seinem Mercedes ML die Kreisstraße 13 von Groß Steinrade kommend in Richtung Stockelsdorf. Gemäß den vorliegenden Erkenntnissen soll im Kurvenbereich vor dem dortigen Kreisverkehr zu diesem Zeitpunkt ein entgegen kommender PKW während eines Überholvorgangs auf die Gegenfahrbahn gefahren und sich dem Ostholsteiner genähert haben.

Um einen Zusammenstoß mit dem auf seiner Fahrbahn entgegen kommenden PKW zu verhindern, lenkte der 73-Jährige seinen PKW in den Graben. Anstelle anzuhalten, setzten sowohl der Überholende als auch der Fahrer des überholten Fahrzeugs auf der Gegenfahrbahn ihre Fahrt fort.

An dem im Graben stehenden Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Wagens. Der 73-Jährige und seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Vor dem Hintergrund der Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie des Verdachts der Straßengefährdung durch fehlerhaftes Überholen sucht die Polizei den Fahrer des bisher unbekannten überholenden PKW sowie auch den Fahrer des überholten Fahrzeugs. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0451-1310 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell