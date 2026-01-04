Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Zeugen nach Meldung unbekannter Substanz gesucht

Nachdem am Samstagabend bei der Rettungsleitstelle mehrere Personen mit einem Brennen in der Lunge beim Bodenseecenter gemeldet wurden, entsandte diese auf Grund der unklaren Lage ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst. Durch die eingesetzte Streife des Polizeireviers Friedrichshafen konnten vor Ort mehrere Personen angetroffen werden. Nach deren Untersuchung durch den Rettungsdienst wurden jedoch bei keiner Person Verletzungen festgestellt. Um was für eine Substanz es sich gehandelt hat, konnte nicht festgestellt werden, da sämtliche Messungen der Feuerwehr keine Auffälligkeiten ergaben. Die vorsorgliche Sperrung des dortigen Einkaufszentrums wurde nach ca. einer Stunde wieder aufgehoben und der Einsatz beendet. Es waren insgesamt 75 Kräfte der Rettungs- und Sanitätsdienste verschiedener Organisationen mit 25 Einsatzfahrzeugen vor Ort. Personen, die Hinweise zur Ursache geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/7010 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Meckenbeuren

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Die Polizei Friedrichshafen sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag auf dem Parkplatz vom "Actionmarkt" geben können. Wie erst jetzt bekannt wurde, fuhr ein bislang unbekannter Pkw gegen das Heck einer geparkten weißen Mercedes C-Klasse. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Hinweise werden unter Tel. 07541/7010 an das Polizeirevier Friedrichshafen erbeten.

Überlingen

Körperliche Auseinandersetzung auf Parkplatz

Durch eine Zeugin wurde der Polizei am frühen Samstagabend eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf einem Parkplatz in der Kurt-Hahn-Straße gemeldet. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge verabredeten sich vier Personen auf Grund von Streitigkeiten zu einer Aussprache auf dem Parkplatz. Dort wurde der 20-jährige Geschädigte von einem 34-jährigen Kontrahenten aus dem Auto gezerrt und von dessen ebenfalls 20-jährigen Begleiter gegen den Kopf geschlagen. Auch bereits am Boden liegend wurde der Geschädigte noch mehrfach gegen den Kopf geschlagen. Erst als der Begleiter des Geschädigten weitere Personen zu Hilfe geholt hatte, ließen die Täter von dem Geschädigten ab und entfernten sich mit einem Pkw. Beide konnten jedoch an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der Geschädigte wurde bei der Auseinandersetzung im Gesichtsbereich zumindest oberflächlich verletzt und ihm wurde geraten, sich in medizinische Behandlung zu begeben.

Meersburg

Rasenfläche auf Sportanlage beschädigt

Eine bislang unbekannte Person befuhr in der Zeit von Freitag 09:00 Uhr bis Samstag 08:00 Uhr mit einem unbekannten Pkw die schneebedeckte Rasenfläche der Sportanlage der TuS Meersburg und drehte sogenannte "Donuts". Hierdurch wurde der Rasen erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei Überlingen sucht nun Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese können sich unter Tel. 07551-8040 beim Polizeirevier in Überlingen melden.

