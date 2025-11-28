PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Bilanz nach Spitzenspiel in der 2. Fußballbundesliga - Fan nach Sturz schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen zieht nach dem Spitzenspiel der 2. Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und dem SC Paderborn am Freitag, 28. November 2025, ein insgesamt friedliches, wenn auch kein komplett positives Fazit.

So stürzte ein 52-jähriger Mann nach dem Spiel eine Treppe im Außenbereich der Arena hinunter. Rettungskräfte versorgten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Eine Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei von einem Unfall aus.

Bereits während der ersten Halbzeit fiel dem Ordnungsdienst und unbeteiligten Stadionbesuchern ein 47-jähriger Gelsenkirchener auf. Der stark alkoholisierte Mann, welcher in Begleitung seines 3-jährigen Kindes war, reagierte aggressiv auf die Ansprache des Ordnungsdienstes. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten einen Platzverweis erteilten, trat er auch diesen aggressiv gegenüber, beleidigte sie und trat außerhalb des Stadions gegen Glasflaschen. Dabei hielt er sein weinendes Kind auf dem Arm. Da sich der Mann trotz mehrfacher Ansprache nicht beruhigte, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Es gelang den Einsatzkräften, gemeinsam mit dem Ordnungsdienst, das Kind vom Arm des Mannes zu nehmen und ihn zu Boden zu bringen. Auch dabei beleidigte der Gelsenkirchener die Polizisten fortwährend. Er wurde zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam gebracht. Der 3-Jährige wurde in die Obhut seiner Mutter übergeben.

Die eingesetzten Kräfte fertigten am Spieltag mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Erschleichen von Leistungen, Beleidigung und Körperverletzung.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

