Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Scharbeutz/Ostholstein Sachbeschädigung durch Graffiti

Lübeck (ots)

Im Zeitraum 10.01.-13.01.2026 kam es zu Sachbeschädigungen durch Graffiti an zwei Gebäuden in Scharbeutz. Die Polizei ermittelt und sucht nach Hinweisen.

Ein Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Fuchsberg stellte am 12.01.2026 einen Schriftzug in grüner Farbe an einer zur Straße hin gelegenen Hauswand fest.

Einen Tag später (13.01.2026) bemerkte der Vereinsvorsitzende am Schaukasten an der Einfahrt zum Gebäude Farbschmierereien. In grüner und schwarzer Farbe waren das Kennzeichen einer verfassungswidrigen Organisation verwendet und ein Schriftzug aufgetragen worden.

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen wegen des Tatverdachts der Sachbeschädigung übernommen und geht aufgrund der verwendeten Farbe von einem Tatzusammenhang aus. Der Sachschaden liegt insgesamt im mittleren dreistelligen Bereich.

Zu gegenwärtigen Zeitpunkt ist nicht auszuschließen, dass auch an andere Gebäuden Schriftzeichen gesprüht wurden. Mögliche weitere Geschädigte oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Scharbeutz unter der Telefonnummer 04503/35720 oder per E-Mail an scharbeutz.pst@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell