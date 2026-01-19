PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Fehmarn
Brand in einem öffentlichen Toilettengebäude auf Fehmarn - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Samstagabend (17.01.2026) drang dichter Rauch aus einem öffentlichen Toilettengebäude in Burg auf Fehmarn. Einsatzkräfte bekämpften das Feuer im Inneren des Gebäudes. Menschen wurden nicht verletzt, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Warum das Feuer ausbrach, prüfen jetzt die Ermittler der Kriminalpolizei in Oldenburg/ Holstein.

Gegen 20.00 Uhr bemerkte ein Zeuge den Ausbruch des Feuers in dem öffentlichen Toilettenhäuschen an dem Großparkplatz in der Osterstraße. Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften den Brand. Bedingt durch die Hitzeentwicklung und starke Rußbildung entstanden erhebliche Schäden an dem Gebäude und dem Interieur, die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 25.000 Euro.

Die Polizei in Oldenburg/ Holstein hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Eine technische Ursache kann nach derzeitigem Stand nicht ausgeschlossen werden.

Die Beamten suchen weitere Zeugen, die den Ausbruch des Feuers sowie in diesem Zusammenhang auch Personen, Fahrzeuge oder Geräusche am Samstagabend an der WC-Anlage im Bereich der Osterstraße beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 04361-10550 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -
Telefon: 0451 / 131-2006
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

