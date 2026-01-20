Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Lorenz Mit 106 km/h durch die Friedhofsallee

Lübeck (ots)

Am Montagnachmittag (19.01.2026) führten Beamte des 2. Polizeireviers eine Geschwindigkeitsmessung in der Friedhofsallee durch. 35 Verkehrsteilnehmer überschritten die zulässige Geschwindigkeit von 50 km/h. Ein Autofahrer wurde mit 106 km/h gemessen. Die Polizei leitete Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahren ein.

Beamte des 2. Polizeireviers führten am Montag (19.01.2026) zwischen 14.30 und 16.45 eine Geschwindigkeitsmessung in der Friedhofsallee im Stadtteil St. Lorenz durch.

Insgesamt überschritten 35 Verkehrsteilnehmer die vorgegebene Geschwindigkeit von 50 km/h in dem Bereich Friedhofsallee in Richtung Vorwerker Straße. Sechs Personen führten ihr Kraftfahrzeug mit einem vorwerfbaren Wert bis 69 km/h.

Die Polizeibeamten leitete Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Autofahrer ein. Die Geschwindigkeitsübertretungen werden mit 30 bis zu 70 Euro sanktioniert.

Ein 50-jähriger Lübecker fuhr mit seinem Suzuki mit 106 km/h durch die Messstelle. Dafür sieht der Bußgeldkatalog ein Bußgeld von 560 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie zwei Monate Fahrverbot vor. Erschwerend kommt hinzu, dass der Fahrer eine Blitzer-App auf seinem Smartphone installiert hatte. Dies wird mit einem Bußgeld von 75 Euro und einem Punkt geahndet.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell