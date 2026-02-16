Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Mann bei Verkehrsunfall angefahren - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, den 15.02.2026, kam es in der Scharnhorststraße zu einem möglichen Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 36-jähriger Mann von einer Zeugin gegen 01:15 Uhr auf der Fahrbahn der Scharnhorststraße liegend aufgefunden. Gegenüber der Zeugin sowie den eintreffenden Polizeibeamten gab der Mann an, zuvor von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren worden zu sein. Weitere Angaben zum Unfallhergang oder zum beteiligten Auto konnte er nicht machen.

Vor Ort klagte der Mann über Schmerzen und wurde deshalb in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise zu dem Fahrzeug liegen bisher nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(182498)

