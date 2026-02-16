Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Gefährliche Körperverletzung - Tatverdächtiger im Nahbereich gestellt

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Abend kam es im Bereich der Amalienbrücke in Oldenburg zu einer gefährlichen Körperverletzung. Der Tatverdächtige konnte noch im Nahbereich durch die Polizei angetroffen und kontrolliert werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen sowie den Schilderungen des 28-jährigen Opfers und eines Zeugen schob das Opfer sein Fahrrad gegen 19.45 Uhr über die Amalienbrücke in Richtung stadtauswärts. Dabei kam ihm ein 26-jähriger Mann entgegen. Dieser soll sich nach ersten Erkenntnissen durch das Licht des Fahrrades geblendet gefühlt haben.

Im weiteren Verlauf entwickelten sich hieraus Streitigkeiten, die schließlich in einen Angriff endeten. Der 26-Jährige soll dabei mehrfach auf den 28-Jährigen eingeschlagen haben. Als dieser zu Boden ging, trat der Tatverdächtige zudem mit dem Fuß auf ihn ein.

Anschließend flüchtete der Tatverdächtige, konnte jedoch kurze Zeit später im Nahbereich durch eine Polizeistreife festgestellt und kontrolliert werden.

Das Opfer wurde durch den Angriff verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den 26-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der 0441-7904115 zu melden. (184648)

