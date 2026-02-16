Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall mit drei beschädigten Fahrzeugen in Oldenburg - Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss gestellt

Oldenburg (ots)

Gestern kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst vom Unfallort, konnte jedoch im weiteren Verlauf des Vormittags kontrolliert werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen nahm ein Zeuge gegen 06:20 Uhr im Bereich Frankfurter Weg einen lauten Knall wahr und beobachtete, wie ein blauer Ford beim Ausparken mit einem BMW und einem Audi kollidierte. Der Fahrer des Ford setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Dem Zeugen gelang es, das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs abzulesen sowie eine Personenbeschreibung des Fahrers abzugeben.

Im Zuge eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Ford im Bereich der A1, in Höhe Bremen-Brinkum, durch eine Streifenbesatzung festgestellt und kontrolliert werden. Dabei wurde bei dem 28-jährigen Fahrzeugführer eine Alkoholisierung festgestellt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde bei diesem eine Blutprobe entnommen. Zudem erfolgte die Beschlagnahme des Führerscheins. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Gegen den 28-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (183353)

