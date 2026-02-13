PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Küchenbrand in Oldenburg Kreyenbrück

Oldenburg (ots)

Am Freitag den 13.02.2026 gegen 18:00 Uhr kam es im Oldenburger Stadtteil Kreyenbrück, Straße Achterdiek, zu einem Küchenbrand. Nach ersten Erkenntnissen griff das Feuer von einer Pfanne auf die gesamte Küche über. Die alarmierte Berufsfeuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohnerinnen und Anwohner vorsorglich aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Bewohnerin des betroffenen Hauses erlitt leichte Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Einsatz- und Streifendienst 1
Dienstschichtleiter
Telefon: 0441/790-4117
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

