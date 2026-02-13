Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
POL-OL: Küchenbrand in Oldenburg Kreyenbrück
Oldenburg (ots)
Am Freitag den 13.02.2026 gegen 18:00 Uhr kam es im Oldenburger Stadtteil Kreyenbrück, Straße Achterdiek, zu einem Küchenbrand. Nach ersten Erkenntnissen griff das Feuer von einer Pfanne auf die gesamte Küche über. Die alarmierte Berufsfeuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohnerinnen und Anwohner vorsorglich aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Bewohnerin des betroffenen Hauses erlitt leichte Verletzungen.
