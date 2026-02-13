Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Großkontrolle auf der Bundesstraße 401 - zahlreiche Verstöße festgestellt

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Abend führte die Polizei auf der Bundesstraße 401 eine umfangreiche Verkehrsgroßkontrolle durch. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte dabei durch den Zoll sowie den Landkreis Ammerland. Die Kontrolle begann gegen 16:00 Uhr im Bereich der Ortschaft Jeddeloh. Hierfür konnte das Gelände der Freiwilligen Feuerwehr für die Durchführung der stationären Kontrollen genutzt werden. Neben Kräften an der Kontrollstelle waren zusätzlich zivile Streifen im Rahmen mobiler Kontrollen im Einsatz.

Insgesamt kontrollierten die Beamten rund 230 Fahrzeuge sowie knapp 400 Personen.

Bereits zu Beginn der Kontrolle fiel den Beamten ein Mercedes aus Bremen auf. Aufgrund mehrerer technischer Mängel wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem war die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen, da der zulässige Schallpegel deutlich überschritten wurde. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Wenig später geriet ein VW, besetzt mit drei jungen Männern, in die Kontrolle. Der 16-jährige Fahrer verfügte über keinen Führerschein und stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Darüber hinaus war das Fahrzeug nicht zugelassen und mit falschen Kennzeichen versehen. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Herkunft des Fahrzeugs, dauern an.

Im weiteren Verlauf des Abends kontrollierten die Einsatzkräfte einen Audi mit zwei 38-jährigen Insassen. Dabei wurden kleinere Mengen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Zudem stellten die Beamten ein Einhandmesser sowie eine Machete fest. Auch diese Gegenstände wurden sichergestellt. Entsprechende Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, wurden eingeleitet.

Neben den oben genannten Sachverhalten stellten die Einsatzkräfte weitere Delikte fest. In sechs Fällen führten Personen ihre Fahrzeuge unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln. Zudem wurde bei einem 31-jährigen Fahrer eines VW aus der Gemeinde Bad Zwischenahn ein Alkoholwert von knapp 1,7 Promille gemessen, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Weiter wurden zwei Autofahrer angetroffen, die nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren. Auch in diesen Fällen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Darüber hinaus ahndeten die Beamten eine Vielzahl von Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Abschließend zieht der Leiter der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland, Leitender Polizeidirektor Thomas Weber, folgendes Fazit:

"Die durchgeführte Kontrolle hat deutlich gezeigt, wie wichtig und sinnvoll solche Maßnahmen sind. Auch wenn es kurzfristig zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Verzögerungen gekommen ist, hat die überwiegende Mehrheit der Verkehrsteilnehmer großes Verständnis gezeigt. Mein ausdrücklicher Dank gilt den unterstützenden Kräften des Zolls, des Landkreises Ammerland sowie der Freiwilligen Feuerwehr Jeddeloh für die hervorragende Zusammenarbeit."

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell