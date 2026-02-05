LPI-SHL: Positiv getestet
Benshausen (ots)
Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten Mittwochabend einen 39-jährigen Autofahrer in Benshausen. Da ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest positiv verlief, folgten eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Den Mann erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
