LPI-SHL: Frontal zusammengestoßen
Lengfeld (ots)
Ein 21-jähriger Autofahrer befuhr Mittwochnachmittag die Straße zwischen Lengfeld und Ahlstädt. In einer Kurve geriet er auf die Gegenfahrspur und prallte in das entgegenkommende Auto eines 68-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 16.000 Euro. Die beiden Fahrer sowie die 68-jährige Beifahrerin und der 11-jährige Mitfahrer des 68-Jährigen wurden leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.
