POL-OL: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der B401 bei Süddorf

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es auf der Bundesstraße 401 in Höhe der Ortschaft Süddorf zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 17:15 Uhr ein 35-jähriger Mann mit einem Auslieferungsfahrzeug die B401 in Fahrtrichtung Oldenburg. Hinter ihm fuhr ein 40-jähriger Mann mit einem Mercedes-Lkw. Als der 35-Jährige seine Geschwindigkeit verringerte, setzte der 40-Jährige mit seinem Lkw zum Überholen an. Während dieses Überholvorgangs bog der Fahrer des Transporters nach links in eine Grundstückseinfahrt ab.

Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Transporter und dem Lkw. Durch die Kollision wurde der Transporter in einen Graben geschleudert. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

Ein nachfolgender 43-jähriger Fahrer eines VW konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr über auf der Fahrbahn liegende Trümmerteile. Dabei wurde auch sein Fahrzeug beschädigt.

Nach derzeitigem Stand wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden wird vorsichtig auf rund 45.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(169971)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

