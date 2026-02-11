PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Anhänger an der Emsstraße entwendet - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Sonntag, 08. Februar, gegen Mittag, bis Montag, 09. Februar, am Nachmittag kam es an der Emsstraße zu einem Diebstahl.

Unbekannte Täter entwendeten einen dort abgestellten Spezialanhänger zum Verlegen von Glasfaserkabeln. Der Anhänger war auf einem Parkplatz abgestellt. Der entstandene Schaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter der 0441-7904115 zu melden.(162195)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren