POL-OL: Anhänger an der Emsstraße entwendet - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Sonntag, 08. Februar, gegen Mittag, bis Montag, 09. Februar, am Nachmittag kam es an der Emsstraße zu einem Diebstahl.

Unbekannte Täter entwendeten einen dort abgestellten Spezialanhänger zum Verlegen von Glasfaserkabeln. Der Anhänger war auf einem Parkplatz abgestellt. Der entstandene Schaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter der 0441-7904115 zu melden.(162195)

