Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrskontrolle endet in Flucht - Zwei Fahrer ohne Fahrerlaubnis gestoppt

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Abend kam es infolge einer Verkehrskontrolle zu einer Flucht. Beide beteiligten Fahrer konnten im weiteren Verlauf von der Polizei gestellt werden. Gegen sie wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine Polizeistreife gegen 22:40 Uhr einen VW Golf auf der Bremer Heerstraße zu kontrollieren. Nachdem das Fahrzeug zunächst anhielt, verließ der Fahrer plötzlich den Golf und flüchtete zu Fuß. Zeitgleich rutschte der Beifahrer auf den Fahrersitz und setzte die Fahrt mit dem VW Golf fort. Der zunächst geflüchtete 22-jährige Mann konnte wenig später von Einsatzkräften gestellt und kontrolliert werden. Dabei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Parallel nahmen weitere Streifenwagen die Verfolgung des flüchtigen VW Golf auf. Während der Fahrt in Richtung Hatten, bei dem mehrfach die Höchstgeschwindigkeit teilweise deutlich überschritten wurde, kam es im Ortsteil Hatterwüsting im Kreuzungsbereich Borchersweg / Mühlenweg zu einem Zusammenstoß mit einem Streifenwagen. Dabei rammte der Golf das Polizeifahrzeug. Trotzdem wurde die Flucht fortgesetzt und während der weiteren Fahrt ein Verkehrszeichen beschädigt. Kurz darauf gelang es den Einsatzkräften schließlich, das Fahrzeug zu stoppen.

Der 18-jährige Fahrer aus Oldenburg wurde noch am Steuer angetroffen und ebenso wie der 22-Jährige für weitere Maßnahmen zu einer Polizeidienststelle gebracht. Auch er besitzt keine Fahrerlaubnis.

Sowohl der Streifenwagen als auch der VW Golf wurden bei dem Einsatz erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Zudem stellte sich heraus, dass der VW Golf nicht versichert war und mit falschen Kennzeichen gefahren wurde.

Die Polizei sucht insbesondere andere Verkehrsteilnehmer, die durch die Flucht möglicherweise gefährdet wurden. Gegen beide Fahrer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Diese umfassen unter anderem die Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung.

Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an. Hinweise werden unter der Rufnummer 0441-7904115 entgegen genommen. (165839)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell