Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Auto fährt in Hauswand

Oldenburg (ots)

Heute Morgen kam es im Bereich Bremer Straße / Schützenhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Auto in eine Hauswand fuhr. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Gegen 07:55 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus dem Landkreis Leer mit seinem VW die Schützenhofstraße in Richtung Bremer Straße. An der Einmündung hielt der Fahrer mit seinem VW zunächst ordnungsgemäß an einer Ampel an.

Aus bislang ungeklärter Ursache setzte sich der Fahrer mit seinem Auto plötzlich in Bewegung, überquerte den Einmündungsbereich und prallte gegen die Hauswand eines angrenzenden Wohnhauses.

Sowohl der Pkw als auch das Gebäude wurden durch den Aufprall beschädigt. Der 26-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Unfalls ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell