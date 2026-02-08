PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: Brand eines Pkw auf einem Pendlerparkplatz in Oldenburg

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, den 08.02.2026, kam es gegen 01:50 Uhr auf dem Pendlerparkplatz im Müllersweg zu einem Brand eines dort abgestellten Pkw. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Einsatz- und Streifendienst 1
Dienstschichtleiter
Telefon: 0441/790-4117
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

