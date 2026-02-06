Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Mehrere Fahrzeuge in Wahnbek beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

In der Zeit von gestern Abend bis heute Morgen kam es in der Oderstraße in der Ortschaft Wahnbek - Gemeinde Rastede - zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen.

Bislang wurden der Polizei insgesamt sieben beschädigte Autos gemeldet. In allen Fällen zerkratzten bislang unbekannte Täter den Fahrzeuglack. Bei einem Fahrzeug wurden zudem die Rücklichter beschädigt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Rastede unter der 04402-916520 zu melden.(147304)

