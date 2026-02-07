PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Raub in Oldenburg - Zeugenaufruf/ Verkehrsunfall mit verletzter Person in Westerstede

Oldenburg (ots)

Raub:

Am Samstag, den 07.02.2026, kommt es in der Zeit von 04:55 Uhr bis 05:10 Uhr in Oldenburg zu einem Handtaschenraub. Ein 17-jähriges weibliches Opfer wird zunächst ausgehend vom Lappan über die Poststraße verfolgt. Auf Höhe der Amalienstraße nähert sich der unbekannte Täter plötzlich und entreißt dem Opfer die Handtasche. Beschreibung des unbekannten Täters: ca. 1,70 m groß, schlank, kurze Haare, südländisches Erscheinungsbild, dunkle Jacke mit grauem Kapuzenpullover darunter. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0441/7904115 zu melden.

15177

Verkehrsunfall:

Am Freitag, den 06.02.2026, kommt es gegen 21:05 Uhr in Westerstede-Halstrup, Alte Straße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 29jähriger Mann verletzt wird. Der Unfallverursacher befährt mit einem PKW BMW die Straße in Richtung Westerstede und kommt aus ungeklärter Ursache auf gerader Strecke alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Hier prallt er gegen einen Straßenbaum, sowie gegen ein Verkehrszeichen, überschlägt sich und kommt auf dem Dach zum Liegen. Die zugezogenen Verletzungen werden durch den Rettungsdienst als schwer, aber nicht lebensbedrohlich, eingestuft. Zur weiteren Abklärung wird der Verletzte in die Ammerlandklinik verbracht. Zunächst kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich eine weitere Person im Fahrzeug befunden hat. Um dies auszuschließen wird die nähere Umgebung durch die Drohneneinheit der Feuerwehr abgesucht, die aber keine Hinweise auf eine weitere Person erlangt. Da eine Beeinflussung durch Alkohol oder andere berauschende Mittel nicht ausgeschlossen werden kann, wird im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt.

161079

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Einsatz- und Streifendienst 1
Dienstschichtleiter
Telefon: 0441/790-4117
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 10:55

    POL-OL: Mehrere Fahrzeuge in Wahnbek beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Oldenburg (ots) - In der Zeit von gestern Abend bis heute Morgen kam es in der Oderstraße in der Ortschaft Wahnbek - Gemeinde Rastede - zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Bislang wurden der Polizei insgesamt sieben beschädigte Autos gemeldet. In allen Fällen zerkratzten bislang unbekannte Täter den Fahrzeuglack. Bei einem Fahrzeug wurden zudem die ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 09:02

    POL-OL: Warnung vor Betrugsmasche auf Verkaufsportalen

    Oldenburg (ots) - Die Polizei Oldenburg warnt vor einer Betrugsmasche, die nicht neu ist, aber weiterhin regelmäßig zu Schäden führt. In den vergangenen Tagen kam es zu mindestens zwei bekannt gewordenen Fällen, bei denen Täter auf diese Weise erfolgreich waren. In beiden Fällen hatten die Geschädigten jeweils einen Artikel auf einem Online-Verkaufsportal inseriert. Über die dort hinterlegten ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 08:45

    POL-OL: Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin - Polizei sucht Zeugen

    Oldenburg (ots) - Am gestrigen Donnerstag kam es in der Straße Am Festungsgraben zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer Seniorin. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Ein bislang unbekannter Mann suchte gegen 13 Uhr die Wohnanschrift der Frau auf und gab sich als Handwerker aus. Unter dem Vorwand eines angeblichen Rohrschadens erklärte er, die Wohnung überprüfen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren