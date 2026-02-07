POL-OL: Raub in Oldenburg - Zeugenaufruf/ Verkehrsunfall mit verletzter Person in Westerstede

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Raub:

Am Samstag, den 07.02.2026, kommt es in der Zeit von 04:55 Uhr bis 05:10 Uhr in Oldenburg zu einem Handtaschenraub. Ein 17-jähriges weibliches Opfer wird zunächst ausgehend vom Lappan über die Poststraße verfolgt. Auf Höhe der Amalienstraße nähert sich der unbekannte Täter plötzlich und entreißt dem Opfer die Handtasche. Beschreibung des unbekannten Täters: ca. 1,70 m groß, schlank, kurze Haare, südländisches Erscheinungsbild, dunkle Jacke mit grauem Kapuzenpullover darunter. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0441/7904115 zu melden.

Verkehrsunfall:

Am Freitag, den 06.02.2026, kommt es gegen 21:05 Uhr in Westerstede-Halstrup, Alte Straße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 29jähriger Mann verletzt wird. Der Unfallverursacher befährt mit einem PKW BMW die Straße in Richtung Westerstede und kommt aus ungeklärter Ursache auf gerader Strecke alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Hier prallt er gegen einen Straßenbaum, sowie gegen ein Verkehrszeichen, überschlägt sich und kommt auf dem Dach zum Liegen. Die zugezogenen Verletzungen werden durch den Rettungsdienst als schwer, aber nicht lebensbedrohlich, eingestuft. Zur weiteren Abklärung wird der Verletzte in die Ammerlandklinik verbracht. Zunächst kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich eine weitere Person im Fahrzeug befunden hat. Um dies auszuschließen wird die nähere Umgebung durch die Drohneneinheit der Feuerwehr abgesucht, die aber keine Hinweise auf eine weitere Person erlangt. Da eine Beeinflussung durch Alkohol oder andere berauschende Mittel nicht ausgeschlossen werden kann, wird im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt.

