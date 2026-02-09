Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariat Bad Zwischenahn: Unbekannte Täter entwenden Zigarettenautomaten in Rastede

Oldenburg (ots)

Am Samstag, den 07.02.2026 gegen 04:00 Uhr morgens, haben bisher unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten von der Wand eines Zweirad-Händlers an der Oldenburger Straße, von Oldenburg kommend kurz vor der Ortseinfahrt Rastede, von der Wand demontiert und mitgenommen. Ein entsprechender Automat wurde bereits 35 Stunden später an einem Waldweg in Rastede-Loy aufgefunden. Hinweise zu den Tätern, dem Täterfahrzeug und/oder der Ablagesituation am Fundort nimmt die Polizei in Bad Zwischenahn unter der Rufnummer 04403/927-0 entgegen (Az. 151954).

