Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Trickdiebstahl durch falsche Handwerker - Seniorin bestohlen

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es in Oldenburg zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer Seniorin.

Nach bisherigen Erkenntnissen suchten gegen 16:30 Uhr zwei bislang unbekannte Männer eine ältere Frau in ihrer Wohnung in der Schillerstraße auf. Die Männer gaben sich als Handwerker aus und erklärten, die Wohnung aufgrund eines angeblichen Wasserschadens überprüfen zu müssen.

Die Seniorin ließ daraufhin beide in ihre Wohnung. Während einer der Männer die Frau ablenkte, durchsuchte der zweite Tatverdächtige mutmaßlich die Wohnräume nach Wertgegenständen. Kurze Zeit später bemerkte die Seniorin das Fehlen einer Schmuckschatulle mit diversem Schmuck.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

- etwa 180 cm groß - ordentliches Erscheinungsbild - keine typische Handwerkerkleidung

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der 0441-7904115 zu melden.(164956)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell