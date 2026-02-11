PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Trickdiebstahl durch falsche Handwerker - Seniorin bestohlen

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es in Oldenburg zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer Seniorin.

Nach bisherigen Erkenntnissen suchten gegen 16:30 Uhr zwei bislang unbekannte Männer eine ältere Frau in ihrer Wohnung in der Schillerstraße auf. Die Männer gaben sich als Handwerker aus und erklärten, die Wohnung aufgrund eines angeblichen Wasserschadens überprüfen zu müssen.

Die Seniorin ließ daraufhin beide in ihre Wohnung. Während einer der Männer die Frau ablenkte, durchsuchte der zweite Tatverdächtige mutmaßlich die Wohnräume nach Wertgegenständen. Kurze Zeit später bemerkte die Seniorin das Fehlen einer Schmuckschatulle mit diversem Schmuck.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

   - etwa 180 cm groß
   - ordentliches Erscheinungsbild
   - keine typische Handwerkerkleidung

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der 0441-7904115 zu melden.(164956)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 10:57

    POL-OL: Anhänger an der Emsstraße entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Oldenburg (ots) - In der Zeit von Sonntag, 08. Februar, gegen Mittag, bis Montag, 09. Februar, am Nachmittag kam es an der Emsstraße zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter entwendeten einen dort abgestellten Spezialanhänger zum Verlegen von Glasfaserkabeln. Der Anhänger war auf einem Parkplatz abgestellt. Der entstandene Schaden wird auf einen fünfstelligen Betrag ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 09:26

    POL-OL: Verkehrskontrolle endet in Flucht - Zwei Fahrer ohne Fahrerlaubnis gestoppt

    Oldenburg (ots) - Am gestrigen Abend kam es infolge einer Verkehrskontrolle zu einer Flucht. Beide beteiligten Fahrer konnten im weiteren Verlauf von der Polizei gestellt werden. Gegen sie wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine Polizeistreife gegen 22:40 Uhr einen VW Golf auf der Bremer Heerstraße zu ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 13:11

    POL-OL: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Auto fährt in Hauswand

    Oldenburg (ots) - Heute Morgen kam es im Bereich Bremer Straße / Schützenhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Auto in eine Hauswand fuhr. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Gegen 07:55 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus dem Landkreis Leer mit seinem VW die Schützenhofstraße in Richtung Bremer Straße. An der Einmündung hielt der Fahrer mit seinem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren