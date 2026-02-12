PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: Einbruch in Werkstatt an der Cloppenburger Straße - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

In der vergangenen Nacht kam es zu einem Einbruch in eine Werkstatt an der Cloppenburger Straße in Oldenburg. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich demnach zwischen 17:00 Uhr und heute Morgen gewaltsam Zugang zum Gebäude, indem sie ein Rolltor aufbrachen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten der Werkstatt. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Laptops sowie diverses Werkzeug entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Cloppenburger Straße beobachtet haben, sich bei der Polizei Oldenburg unter der Rufnummer 0441-7904115 zu melden.(171547)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

