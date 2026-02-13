Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Diebstahl auf Gelände eines Solarparks in der Gemeinde Bad Zwischenahn

Oldenburg (ots)

Bereits in der Nacht von Sonntag, 1. Februar, auf Montag, 2. Februar, kam es in Bad Zwischenahn zu einem Diebstahl auf dem Gelände eines Solarparks an der Anschrift 'Zur Tonkuhle'.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu dem umzäunten Gelände. Dort trennten sie eine größere Menge Kupferkabel von den installierten Photovoltaikanlagen ab und entwendeten diese.

Der entstandene Schaden dürfte erheblich sein; eine genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der genannten Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04403-9270 zu melden.(169245)

