Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Diebstähle aus Neubauten - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Oldenburg zwei Neubauten Ziel von Diebstählen.

Im Dornröschenweg verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Neubau und entwendeten einen Wechselrichter samt Speicher für eine Photovoltaikanlage.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich in der gleichen Nacht im Rötkäppchenweg. Auch hier wurden ein Wechselrichter, ein Speicher sowie diverses Werkzeug aus einem Neubau gestohlen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(172833)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

