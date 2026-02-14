Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Schwerer Unfall auf dem Osterkampsweg ++

Oldenburg (ots)

Am Samstag, den 14. Februar 2026, kam es um 02:22 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf dem Osterkampsweg. Ein 20-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Audi A6 den Osterkampsweg aus Richtung Eichenstraße kommend. Aus ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug auf Höhe des Billungerwegs von der Fahrbahn ab, prallte gegen zwei linkseitig befindliche Lichtmasten, überschlug sich und kam einige Meter weiter auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer und beide Mitfahrer konnten das Fahrzeug eigenständig und leichtverletzt verlassen. Durch den Verkehrsunfall wurden sowohl zwei Lichtmasten als auch Hecke und Holzzaun eines angrenzenden Grundstücks beschädigt. Durch Rettungskräfte wurden die Beteiligten vor Ort versorgt, währenddessen die Feuerwehr sowie der angeforderte Abschleppdienst die Absicherung und Räumung der Unfallstelle übernahm. (180175)

