Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Trunkenheitsfahrt auf der A29 - Fahrer eines Sattelzuges mit über 2 Promille unterwegs +++

Oldenburg (ots)

Dank eines Zeugenhinweises ist es den Beamten der Autobahnpolizei Oldenburg am Samstagabend, 14.02.2026, gelungen, einen alkoholisierten Fahrer eines Sattelzuges aus dem Verkehr zu ziehen. Gegen 22:55 Uhr informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei über einen Sattelzug, der die Autobahn 29 in Fahrtrichtung Wilhelmshaven in starken Schlangenlinien befährt. Auf Grund ständiger Standortmeldungen durch den Zeugen konnte der Sattelzug (40t) daraufhin durch eine Streife der Autobahnpolizei Oldenburg im Bereich des Autobahnkreuzes Oldenburg-Nord gesichtet und dann im Bereich der Anschlussstelle Rastede angehalten und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten dann auch schnell den Grund für die vorangegangene Fahrweise fest: Der 41-jährige aus Weißrussland war mit knapp über 2 Promille erheblich alkoholisiert. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Es folgten eine Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheines. (182516)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Einsatz- und Streifendienst 1
Dienstschichtleiter PHK Küchler
Telefon: 0441/790-4117
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
