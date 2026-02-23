Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Am Samstagabend wurde in ein Wohnhaus auf der Wittener Straße eingebrochen. Eine aufmerksame Zeugin war auf die Tat aufmerksam geworden. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten drei Täter gegen 21.15 Uhr ein Badezimmerfenster zu einer Wohnung im Hochparterre auf. Zwei Personen stiegen in die Wohnung ein und durchsuchten das Schlafzimmer nach Diebesgut. Der dritte Täter stand offenbar "Schmiere". Als dieser mitbekam, dass die Tat bemerkt wurde (durch die Zeugin), flüchteten die Täter. Sie sollen in einen dunkelgrauen Pkw (möglicherweise 1er BMW) gestiegen und in südliche Richtung weggefahren sein. Gestohlen wurde ein goldener Ring mit Edelstein und eine goldene Halskette. Die Täter konnten grob beschrieben werden, demnach waren sie männlich und trugen dunkle Kleidung. Dazu hatten sie Sturmmasken über dem Kopf.

Am Haus Ickern wurde am Samstagabend ebenfalls eingebrochen. Zwischen 17.30 Uhr und 21 Uhr haben unbekannte Täter eine Terrassentür aufgehebelt und dann das gesamte Wohnhaus durchwühlt. Genaue Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor, nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck gestohlen.

Auf der Dortmunder Straße wurde am späten Sonntagabend (gegen 23.45 Uhr) in ein Tabakgeschäft eingebrochen. Mindestens ein unbekannter Täter zerstörte die Eingangstür und schlug dann eine Glasvitrine ein. Anschließend steckte er eine unbekannte Menge Tabakwaren ein. Auch die Kasse wurde geöffnet und Bargeld daraus genommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Täter nicht alleine, eine andere Person wartete offenbar auf einem Kleinkraft-/ oder Leichtkraftrad vor dem Geschäft. Der Täter (Einbrecher) kann wie folgt beschrieben werden: männlich, grauer Pullover mit aufgesetzter zugezogener Kapuze, Maske, schwarze Weste, schwarze Hose, schwarze Schuhe, rote Handschuhe. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Zeugen, die etwas Verdächtiges mitbekommen haben, werden gebeten, sich zu melden (Tel. 0800/2361 111).

Datteln:

Auf der Arnoldstraße sind unbekannter Täter am Samstagabend (gegen 20 Uhr) in ein Wohnhaus eingebrochen. Nachdem ein Fenster zerstört worden war, wurden im Inneren mehrere Räume durchsucht. Im Schlafzimmer wurden die Einbrecher dann von der Bewohnerin "überrascht", woraufhin sie flüchteten. Einer der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 1,70m bis 1,80m groß, schlank, kurze dunkelblonde Haare. Die Täter erbeuteten Bargeld und Angelbedarf.

Haltern am See:

Am Samstag wurde auf der Blumenstraße in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter klettern offenbar auf das Garagendach und nutzen dann ein gekipptes Fenster, um einzusteigen. Das gesamte Haus wurde durchsucht und Schmuck sowie Uhren erbeutet.

Waltrop:

Auf dem Amselweg wurde am Sonntagmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter ein Küchenfenster zur Hochparterrewohnung auf, die derzeit unbewohnt ist. In erster Linie wurde dort das Schlafzimmer durchsucht. Die Täter gelangten auch in die Einliegerwohnung des Hauses. Nähere Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell