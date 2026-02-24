PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Sport verbindet: Projekt der Polizei Recklinghausen an der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen setzt ihr erfolgreiches Präventionsformat "Sport verbindet" fort. Schülerinnen und Schüler einer 9. Klasse konnten am Montag (23.02.2025) zusammen mit der Polizei im Rahmen einer interaktiven Veranstaltung auf Augenhöhe in der Sporthalle der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule trainieren. Ziel von "Sport verbindet" ist es, Sicherheit, Teamgeist und Vertrauen zwischen Jugend, Schule und Polizei weiter zu stärken. Das Projekt fand insgesamt zum sechsten Mal an Schulen im Zuständigkeitsbereich der Polizei Recklinghausen statt.

Im Mittelpunkt steht ein sportlich-virtuelles Szenario, bei dem die Teilnehmenden gemeinsam mit Polizistinnen und Polizisten des Polizeipräsidiums Recklinghausen einen fiktiven Kriminalfall lösen. Nur wer sich koordinativ betätigt, körperlich agiert und zusammenarbeitet, kommt im Ermittlungsverlauf weiter. Kommunikation, Geschicklichkeit und Zusammenarbeit stehen dabei im Vordergrund.

Der mehrdimensionale Ansatz von "Sport verbindet" umfasst unter anderem:

   -	Förderung von Teamfähigkeit, Toleranz und Empathie -	Abbau von 
Berührungsängsten gegenüber Polizeibeamtinnen und -beamten -	 
Sensibilisierung für ein respektvolles Miteinander jenseits von 
Rollen und Vorurteilen -	Gewalt- und Kriminalprävention -	 Einhaltung
von Spielregeln und fairer Wettkampf

Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen betont: "Gemeinsamer Sport schafft Nähe und Vertrauen. Mit der Aktion "Sport verbindet" wollen wir gezielt das Vertrauen junger Menschen in den Staat und seine Polizei fördern und ihnen ein Verständnis für polizeiliches Handeln vermitteln." Schulleiterin Alrun ten Have stellte zufrieden das große Engagement der Schülerinnen und Schüler an der Trainingseinheit fest. "Ein gelungenes Projekt der Polizei, um das Miteinander zu stärken", so die Schulleiterin.

Bereits etabliert und weiterentwickelt hat sich das Format in mehreren Schulen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Recklinghausen. Lehrkräfte sehen in "Sport verbindet" eine moderne Form der Polizeiarbeit mit präventivem Nebeneffekt, die Begegnungen auf Augenhöhe ermöglicht und Vorurteilen entgegenwirkt. Die Initiative trägt zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts in Schulen bei und weckt zugleich Interesse am Polizeiberuf.

Zukünftige Perspektive: Die Polizei Recklinghausen plant, das Format weiter auszubauen, nachhaltige Präventionsstrukturen in Schulen zu etablieren und evaluierte, niedrigschwellige Maßnahmen fortzuführen. Ziel ist es, frühzeitig Konfliktpotenziale zu entschärfen, mit Jugendlichen in deren Alltagsumgebung ins Gespräch zu kommen und das gesellschaftliche Miteinander zu stärken. Das Projekt ist ein Baustein im Bereich der Präventionsarbeit an Schulen.

Weitere Pressemeldungen zum Projekt "Sport verbindet" finden Sie unter den folgenden Links:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6112714

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6119069

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6175730

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen

