PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: 98-Jährige übergibt fünfstelligen Geldbetrag an Unbekannten

Aachen (ots)

Eine ältere Frau ist am Montagabend (16.02.26) um viel Geld gebracht worden: um ihre gesamten Ersparnisse.

Die 98-Jährige, die in der Nähe der Jülicher Straße wohnt, hatte gegen 19:45 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Rechtsanwalts erhalten, der davon sprach, dass ihr Sohn angeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Er und ein Kind lägen nun im Krankenhaus. Die Frau müsse jetzt Geld zahlen.

Kurze Zeit später holte ein Unbekannter einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag an der Wohnungstür der Frau ab. Die Tochter der Frau alarmierte etwa eine Stunde danach die Polizei. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief allerdings ergebnislos.

Die Polizei Aachen warnt erneut und eindringlich vor dieser perfiden Telefon-Betrugsmasche. Unbekannte geben sich als Polizisten, Anwälte oder Richter aus und berichten von einem schweren oder gar tödlichen Unfall eines nahen Angehörigen. Mit emotionalem Druck fordern sie hohe Geldsummen, um eine angebliche Haftstrafe abzuwenden. Die Täter setzen ihre Opfer gezielt unter Druck und spielen mit Angst und Panik.

Unser Rat: Bleiben Sie ruhig. Legen Sie auf. Überprüfen Sie die Angaben durch einen direkten Anruf bei Ihren Angehörigen. Informieren Sie anschließend die Polizei unter 110.

Sprechen Sie mit Familie, Freunden und Bekannten über diese Betrugsmasche: Aufklärung ist der beste Schutz vor Betrug. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 11:04

    POL-AC: Bilanz der Polizei Aachen: Über 60 Einsätze mit Karnevalsbezug an Rosenmontag

    StädteRegion Aachen (ots) - Den Höhepunkt des Straßenkarnevals haben am Rosenmontag (16.02.2026) viele Menschen in unserer Region gefeiert: allerdings weniger als im vergangenen Jahr. In Aachen verfolgten 165.000 (2025: 210.000) Zuschauerinnen und Zuschauer den Rosenmontagszug, in Eschweiler 180.000 (2025: 220.000). Aus polizeilicher Sicht gab es zwischen 6 Uhr am ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 09:03

    POL-AC: Nach Verkehrsunfallflucht: Identitäten der Unfallbeteiligten stehen fest

    Aachen (ots) - Nach dem Unfall am 31.01.26 (siehe auch unsere Pressemeldung vom 11.02.26: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/6214620) konnten die Unfallbeteiligten identifiziert werden. Wir bitten darum, die ursprüngliche Meldung nicht weiter zu verbreiten. Die Polizei Aachen bedankt sich für die Unterstützung. (sk) Rückfragen bitte an: Polizei Aachen ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 13:26

    POL-AC: Alkoholisierter Fußgänger wird von Auto erfasst und schwer verletzt

    Simmerath (ots) - Am Donnerstagabend (12.02.2026) ist ein 49-jähriger Fußgänger aus Simmerath auf der Lammersdorfer Straße bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen bewegte sich der stark alkoholisierte Mann außerorts taumelnd auf der Landstraße. Eine 19-jährige Autofahrerin aus Monschau, die mit ihrem PKW aus Lammersdorf in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren