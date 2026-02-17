Polizei Aachen

POL-AC: 98-Jährige übergibt fünfstelligen Geldbetrag an Unbekannten

Aachen (ots)

Eine ältere Frau ist am Montagabend (16.02.26) um viel Geld gebracht worden: um ihre gesamten Ersparnisse.

Die 98-Jährige, die in der Nähe der Jülicher Straße wohnt, hatte gegen 19:45 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Rechtsanwalts erhalten, der davon sprach, dass ihr Sohn angeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Er und ein Kind lägen nun im Krankenhaus. Die Frau müsse jetzt Geld zahlen.

Kurze Zeit später holte ein Unbekannter einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag an der Wohnungstür der Frau ab. Die Tochter der Frau alarmierte etwa eine Stunde danach die Polizei. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief allerdings ergebnislos.

Die Polizei Aachen warnt erneut und eindringlich vor dieser perfiden Telefon-Betrugsmasche. Unbekannte geben sich als Polizisten, Anwälte oder Richter aus und berichten von einem schweren oder gar tödlichen Unfall eines nahen Angehörigen. Mit emotionalem Druck fordern sie hohe Geldsummen, um eine angebliche Haftstrafe abzuwenden. Die Täter setzen ihre Opfer gezielt unter Druck und spielen mit Angst und Panik.

Unser Rat: Bleiben Sie ruhig. Legen Sie auf. Überprüfen Sie die Angaben durch einen direkten Anruf bei Ihren Angehörigen. Informieren Sie anschließend die Polizei unter 110.

Sprechen Sie mit Familie, Freunden und Bekannten über diese Betrugsmasche: Aufklärung ist der beste Schutz vor Betrug. (sk)

