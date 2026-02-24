PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Senior durchschaut Betrugsmasche

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagvormittag (ca. 11:20 Uhr) klingelten zwei unbekannte Männer bei einem Senior an der Straße "Frochtwinkel". Unter dem Vorwand Wasserleitungen prüfen zu müssen, verschafften sie sich Zugang zur Wohnung. Schnell fiel dem Senior auf, dass einer der beiden Männer in seinem Schlafzimmer Schränke öffnete. Als er die Unbekannten konfrontierte, ergriffen sie vermutlich ohne Diebesgut die Flucht.

Personenbeschreibung beider Männer: ca. 1,80 Meter - braune Haare - akzentfreies deutsch - ca. 20 Jahre alt - blaue Jeans

Hinweise zu dem Vorfall werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Anmerkung: In der Ursprungsmeldung war die Ortsangabe versehentlich falsch. Richtig ist die Straße "Frochtwinkel" in Gladbeck.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren