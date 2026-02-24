Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Senior durchschaut Betrugsmasche
Recklinghausen (ots)
Am Dienstagvormittag (ca. 11:20 Uhr) klingelten zwei unbekannte Männer bei einem Senior an der Straße "Frochtwinkel". Unter dem Vorwand Wasserleitungen prüfen zu müssen, verschafften sie sich Zugang zur Wohnung. Schnell fiel dem Senior auf, dass einer der beiden Männer in seinem Schlafzimmer Schränke öffnete. Als er die Unbekannten konfrontierte, ergriffen sie vermutlich ohne Diebesgut die Flucht.
Personenbeschreibung beider Männer: ca. 1,80 Meter - braune Haare - akzentfreies deutsch - ca. 20 Jahre alt - blaue Jeans
Hinweise zu dem Vorfall werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.
Anmerkung: In der Ursprungsmeldung war die Ortsangabe versehentlich falsch. Richtig ist die Straße "Frochtwinkel" in Gladbeck.
