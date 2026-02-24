PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Hinweise zu Wohnungseinbrüchen erbeten

Recklinghausen (ots)

Haltern am See

Gestern Vormittag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Seestraße ein. Zwischen 07:45 Uhr und 12:00 Uhr wurde ein Küchenfenster aufgehebelt, um in das Haus zu kommen. Im Haus wurden mehrere Räume durchsucht. Ob etwas mitgenommen wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest. Die Tatverdächtigen verließen das Haus unerkannt durch eine von innen geöffnete Terrassentür.

Bottrop

Am Sonntag hebelten unbekannte Täter zunächst ein Fenster zu einer Souterrainwohnung auf. Von dort gelangten sie ebenfalls in die darüberliegende Wohnung des Zweifamilienhauses. Zwischen 15:30 Uhr und 21:00 Uhr durchsuchten die Täter die Räume des Hauses an der Glaserhüttenheide. Sie erbeuteten Bargeld, Schmuck und Münzen. Die Flucht erfolgte unerkannt, vermutlich über den rückwärtigen Gartenbereich des Hauses.

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 angenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Nadja Kostedde
Telefon: 02361 55 1042
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

