Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: 14-Jähriger mit gestohlenen E-Scooter unterwegs

Recklinghausen (ots)

Eine Streife wurde am Abend des 16. Februar auf einen E-Scooter- Fahrer aufmerksam, der auf einem Schulgelände im Stadtteil Hüls unterwegs war. Der Fahrer wechselte bei Anblick des Streifenwagens sofort seine Fahrtrichtung und flüchtete. Die Streifenwagenbesatzung konnte ihn kurze Zeit später in einem Parkhaus stellen. Es handelt sich um einen 14-Jährigen aus Marl. Eine Kontrolle ergab, dass der Roller wenige Tage zuvor gestohlen wurde. Der Teenager hatte einen Teleskopschlagstock und eine Sturmhaube dabei. Sturmhaube, Schlagstock und Sturmhaube wurden sichergestellt. Gegen den Marler wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

