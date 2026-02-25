PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: 14-Jähriger mit gestohlenen E-Scooter unterwegs

Recklinghausen (ots)

Eine Streife wurde am Abend des 16. Februar auf einen E-Scooter- Fahrer aufmerksam, der auf einem Schulgelände im Stadtteil Hüls unterwegs war. Der Fahrer wechselte bei Anblick des Streifenwagens sofort seine Fahrtrichtung und flüchtete. Die Streifenwagenbesatzung konnte ihn kurze Zeit später in einem Parkhaus stellen. Es handelt sich um einen 14-Jährigen aus Marl. Eine Kontrolle ergab, dass der Roller wenige Tage zuvor gestohlen wurde. Der Teenager hatte einen Teleskopschlagstock und eine Sturmhaube dabei. Sturmhaube, Schlagstock und Sturmhaube wurden sichergestellt. Gegen den Marler wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 14:22

    POL-RE: Gladbeck: Senior durchschaut Betrugsmasche

    Recklinghausen (ots) - Am Dienstagvormittag (ca. 11:20 Uhr) klingelten zwei unbekannte Männer bei einem Senior an der Straße "Frochtwinkel". Unter dem Vorwand Wasserleitungen prüfen zu müssen, verschafften sie sich Zugang zur Wohnung. Schnell fiel dem Senior auf, dass einer der beiden Männer in seinem Schlafzimmer Schränke öffnete. Als er die Unbekannten konfrontierte, ergriffen sie vermutlich ohne Diebesgut die ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:36

    POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Hinweise zu Wohnungseinbrüchen erbeten

    Recklinghausen (ots) - Haltern am See Gestern Vormittag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Seestraße ein. Zwischen 07:45 Uhr und 12:00 Uhr wurde ein Küchenfenster aufgehebelt, um in das Haus zu kommen. Im Haus wurden mehrere Räume durchsucht. Ob etwas mitgenommen wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest. Die Tatverdächtigen verließen das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren