PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Betrugsmasche erfolgreich

Recklinghausen (ots)

An der Straße "Am Knie" waren am Dienstagnachmittag mutmaßliche Betrüger unterwegs. Gegen 16:00 Uhr rief eine Frau bei der Seniorin aus Castrop-Rauxel an. Sie gab sich als ihre Nichte aus und erklärte, dass sie erkrankt sei und für die Behandlung dringend Geld benötige. Kurz darauf übergab die Seniorin an ihrer Tür Bargeld und Schmuck an einen bislang unbekannten Abholer. Der Mann ging dann in Richtung Tönnisheide davon. Einem Familienmitglied der Seniorin fiel der Betrug am Folgetag auf und informierte die Polizei. Der Mann, der das Geld abgeholt hat, wird wie folgt beschrieben:

   - ca. 30-40 Jahre alt - dunkle Haare - gebräunt - dunkel gekleidet
     - leicht korpulent

Zeugenhinweise zu dem Vorfall werden unter 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 10:40

    POL-RE: Waltrop: Zusammenstoß an Kreuzung - insgesamt sechs Verletzte

    Recklinghausen (ots) - An der Kreuzung Leveringhäuser Straße/Berliner Straße sind am Mittwochnachmittag ein Lkw und ein Auto zusammengestoßen. Sechs Menschen - darunter vier Kinder/Jugendliche - wurden verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 42-jährige Autofahrerin aus Waltrop gegen 15.20 Uhr auf der Leveringhäuser Straße stadtauswärts unterwegs. An ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 10:25

    POL-RE: Herten: Autofahrer flüchtet nach Unfall mit mehreren Verletzten

    Recklinghausen (ots) - Am Mittwochnachmittag kam es auf der Kaiserstraße zu einem Unfall - ein Autofahrer flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Autofahrer gegen 15:00 Uhr auf der Kaiserstraße in Richtung Recklinghausen unterwegs - laut mehreren Zeugenaussagen mit überhöhter Geschwindigkeit. Aus nicht abschließend geklärter ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 07:56

    POL-RE: Haltern am See: Tödlicher Motorradunfall auf Hullerner Damm

    Recklinghausen (ots) - Bei einem Unfall auf dem Hullerner Damm ist am späten Mittwochnachmittag ein 34-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Hertener gegen 17.15 Uhr in Richtung Stausee unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er plötzlich von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Der 34-Jährige war so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren