Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Betrugsmasche erfolgreich

Recklinghausen (ots)

An der Straße "Am Knie" waren am Dienstagnachmittag mutmaßliche Betrüger unterwegs. Gegen 16:00 Uhr rief eine Frau bei der Seniorin aus Castrop-Rauxel an. Sie gab sich als ihre Nichte aus und erklärte, dass sie erkrankt sei und für die Behandlung dringend Geld benötige. Kurz darauf übergab die Seniorin an ihrer Tür Bargeld und Schmuck an einen bislang unbekannten Abholer. Der Mann ging dann in Richtung Tönnisheide davon. Einem Familienmitglied der Seniorin fiel der Betrug am Folgetag auf und informierte die Polizei. Der Mann, der das Geld abgeholt hat, wird wie folgt beschrieben:

- ca. 30-40 Jahre alt - dunkle Haare - gebräunt - dunkel gekleidet - leicht korpulent

Zeugenhinweise zu dem Vorfall werden unter 0800 2361 111 entgegengenommen.

