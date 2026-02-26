Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Zusammenstoß an Kreuzung - insgesamt sechs Verletzte

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Leveringhäuser Straße/Berliner Straße sind am Mittwochnachmittag ein Lkw und ein Auto zusammengestoßen. Sechs Menschen - darunter vier Kinder/Jugendliche - wurden verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 42-jährige Autofahrerin aus Waltrop gegen 15.20 Uhr auf der Leveringhäuser Straße stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einem 59-jährigen Lkw-Fahrer aus Lünen, der auf der Berliner Straße stadteinwärts fuhr. Nach bisherigen Erkenntnissen zeigte die Ampel für den Lkw-Fahrer "grün". Der Lkw-Fahrer sowie die Autofahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Im Auto der 42-Jährigen saßen vier Kinder/Jugendliche aus Waltrop im Alter von 10 bis 17 Jahren. Ein 11-jähriges Mädchen wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die anderen drei Insassen wurden leicht verletzt. Sie kamen zur weiteren Untersuchung/Behandlung in Krankenhäuser. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf rund 21.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern aktuell noch an.

