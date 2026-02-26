Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Waltrop: Zusammenstoß an Kreuzung - insgesamt sechs Verletzte
Recklinghausen (ots)
An der Kreuzung Leveringhäuser Straße/Berliner Straße sind am Mittwochnachmittag ein Lkw und ein Auto zusammengestoßen. Sechs Menschen - darunter vier Kinder/Jugendliche - wurden verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 42-jährige Autofahrerin aus Waltrop gegen 15.20 Uhr auf der Leveringhäuser Straße stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einem 59-jährigen Lkw-Fahrer aus Lünen, der auf der Berliner Straße stadteinwärts fuhr. Nach bisherigen Erkenntnissen zeigte die Ampel für den Lkw-Fahrer "grün". Der Lkw-Fahrer sowie die Autofahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Im Auto der 42-Jährigen saßen vier Kinder/Jugendliche aus Waltrop im Alter von 10 bis 17 Jahren. Ein 11-jähriges Mädchen wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die anderen drei Insassen wurden leicht verletzt. Sie kamen zur weiteren Untersuchung/Behandlung in Krankenhäuser. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf rund 21.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern aktuell noch an.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell