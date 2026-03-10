PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verfassungswidrige Symbole in roter Farbe

Dingelstädt (ots)

Wie am Montagabend gegen 19 Uhr bekannt wurde, beschmierten derzeit unbekannte Täter den Gehweg in der Poststraße in der Nähe eines ansässigen Kindergartens. Hier brachten die Unbekannten mit roter Sprühfarbe zwei Hakenkreuze auf dem Weg auf.

Wann sich die Tat genau ereignete, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ein Ermittlungsverfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurde eingeleitet. Die Symbole wurden umgehend unkenntlich gemacht.

Wer Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei im Eichsfeld unter der Tel.: 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0060192

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

