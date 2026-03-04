Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Einbruch in Einfamilienhaus - Täter flüchten ohne Beute (0054851/2026)

Altenburg (ots)

Nobitz. Im Zeitraum vom 03.03.2026, 20:20 Uhr bis 20:26 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Neuen Straße ein. Die 48-jährige Hauseigentümerin befand sich zur Tatzeit nicht im Haus. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen drei männliche Täter eine Fensterscheibe auf der Rückseite des Hauses ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Als die Geschädigte nach Hause kam, verließen die Täter das Objekt über die Terrassentür und flüchteten vermutlich in Richtung einer nahegelegenen Lkw-Waschstraße. Nach ersten Erkenntnissen wurde kein Beutegut entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Ein Fährtenhund kam ebenfalls zum Einsatz. Die Ermittlungen dauern an. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell