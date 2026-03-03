Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Besonders schwerer Fall des Diebstahls (0052814/2026)

Altenburg (ots)

Löbichau. Unbekannte beschädigten im Zeitraum vom 27.02.2026, 21:30 Uhr, bis 02.03.2026, 06:30 Uhr, den Maschendrahtzaun eines Firmengeländes in der Alten Straße in Löbichau und verschafften sich so Zutritt. In der weiteren Folge öffneten die Täter gewaltsam die Vorhängeschlösser mehrerer Container und entwendeten daraus Werkzeug und elektrische Geräte im Gesamtwert von rund 1.800 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Die Polizei Altenburger Land nahm die Anzeige vor Ort auf. (DL)

