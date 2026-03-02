Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Gewaltandrohung hat sich nicht bestätigt

Gera (ots)

Gera. Wie bereits berichtet, erhielt das Sozialamt der Stadt Gera eine schriftliche Drohung. Konkret erklärte der noch unbekannte Verfasser per E-Mail, dass in den Räumlichkeiten Sprengstoff platziert sei. Außerdem stellte er eine Geldforderung. Die sich heute Morgen im Amtsgebäude befindlichen ca. 50 Mitarbeitenden wurden unverzüglich aus dem Gebäude begleitet und vor Ort durch Einsatzkräfte der Polizei betreut. Die Polizei hat die Räumlichkeiten durchsucht, wobei auch Sprengstoffspürhunde zum Einsatz kamen. Nachdem nichts Verdächtiges aufgefunden wurde ist nicht von einer Ernsthaftigkeit des Schreibens auszugehen. Weiterhin wurde im Verlauf des Eisatzes bekannt, dass bundesweit mehrere gleichlautende Drohschriben an verschiedene Einrichtungen versendet wurden. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. (DL)

