POL-WES: Xanten - Unfall mit Hund
Polizei sucht Zeugen und Hinweise
Xanten (ots)
Das Verkehrskommissariat 1 sucht Zeugen und Hinweise, um einen Unfall mit einem Hund aufzuklären.
Eine 24-jährige Radfahrerin aus Xanten fuhr am 21.01.26 gegen 15:30 Uhr über den Variusring in Xanten in Fahrtrichtung Mölleweg.
Wegen eines freilaufenden Hundes, welcher unvermittelt aus dem rechtsseitig gelegenen Skaterpark kam und den Geh- und Radweg querte, musste die Radfahrerin ausweichen und stürzte.
Der Hund kann wie folgt beschrieben werden: schwarz mit Halsband. Der oder die Halter/in konnte vor Ort nicht ausfindig gemacht werden.
Es wird um Hinweise von Zeugen gebeten, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben. Der oder die Halter/in des Hundes wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.
BH/ 260122-1233
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell