Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Unfall mit Hund

Polizei sucht Zeugen und Hinweise

Xanten (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 sucht Zeugen und Hinweise, um einen Unfall mit einem Hund aufzuklären.

Eine 24-jährige Radfahrerin aus Xanten fuhr am 21.01.26 gegen 15:30 Uhr über den Variusring in Xanten in Fahrtrichtung Mölleweg.

Wegen eines freilaufenden Hundes, welcher unvermittelt aus dem rechtsseitig gelegenen Skaterpark kam und den Geh- und Radweg querte, musste die Radfahrerin ausweichen und stürzte.

Der Hund kann wie folgt beschrieben werden: schwarz mit Halsband. Der oder die Halter/in konnte vor Ort nicht ausfindig gemacht werden.

Es wird um Hinweise von Zeugen gebeten, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben. Der oder die Halter/in des Hundes wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

BH/ 260122-1233

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell