LPI-G: (LK GRZ) Wechselseitige Körperverletzung (0051109/2026)

Altenburg (ots) - Altenburg. Am 27.02.2026 gegen 22:10 Uhr kam es in der Topfgasse in Altenburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 25 und 26 Jahren. Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich aus einer zunächst verbalen Streitigkeit eine körperliche Konfrontation, in deren Verlauf der 26-jährige Deutsche mehrfach mit ...

mehr