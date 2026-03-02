LPI-G: (LK GRZ) Wechselseitige Körperverletzung (0051109/2026)
Greiz (ots)
Greiz. Am 27.02.2026 gegen 21:15 Uhr gerieten am Lutherplatz drei Personen (w/38, m/34, m/49) nach gemeinsamem Alkoholkonsum in Streit. Dabei wurden alle Beteiligten leicht verletzt. Die 38-Jährige kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab bei allen Personen Werte über 1,6 Promille. Die Polizei Greiz hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet. (DL)
