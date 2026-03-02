Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Versuchter Totschlag - Tatverdächtiger in Haft (0051133/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 27.02.2026 gegen 22:10 Uhr kam es in der Topfgasse in Altenburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 25 und 26 Jahren. Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich aus einer zunächst verbalen Streitigkeit eine körperliche Konfrontation, in deren Verlauf der 26-jährige Deutsche mehrfach mit einem Messer auf seinen Landsmann einstach. Der 25-Jährige musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Tatverdächtige wurde durch anwesende Personen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Auch er erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich und wurde medizinisch versorgt. Die Umstände hierzu sind Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Der Beschuldigte wurde in der Folge dem Haftrichter vorgeführt und sodann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags dauern an. (DL)

