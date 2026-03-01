PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verhängnisvolle Fahrt ohne Licht

Altenburg (ots)

An den Abendstunden des 27.02.26 kam es im Bereich um den Förderturm Löbichau zur Kollision zweier Motocrossmaschinen. Diese waren bei einsetzender Dunkelheit, baulich bedingt, ohne Licht unterwegs, wodurch sie sich entgegenkommender Weise nicht rechtzeitig sehen konnten. In Folge dieses Unfalls stürzte zusätzlich ein dahinterfahrendes Bike. An allen drei Motocrossmaschinen entsteht Sachschaden. Dazu verletzten sich zwei der Fahrer und ein Sozius schwer und wurden in Krankenhäuser verbracht. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 11:35

    LPI-G: Gartenhaus verschwunden

    Altenburg (ots) - In der Zeit vom 27.02.26, 14:00 Uhr bis 28.02.26, 09:50 Uhr wurde durch einen oder mehrere unbekannte Täter auf dem Parkplatz des Leitermann in Lödla ein Gartenhaus abgebaut und anschließend entwendet. Dieses stand dort ursprünglich zu Ausstellungszwecken, war aber bereits verkauft worden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 11:34

    LPI-G: Aggression gegen E-Mobilität

    Altenburg (ots) - Am Nachmittag des 28.02.2026 kam es auf dem Parkplatz des EDEKA zu einer Streitigkeit um eine E-Schwalbe. Diese hatte zur Folge, dass der alkoholisierte Täter im Beisein des Fahrzeugeigentümers, das Kleinkraftrad durch einen Fußtritt beschädigte. Die Identität des Täters konnten durch die hinzugerufene Polizei geklärt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 09:00

    LPI-G: Nachtlager im Tennisclub

    Gera (ots) - Der Platzwart eines Tennisclubs im Geraer Stadtteil Debschwitz staunte nicht schlecht, als er am Samstagvormittag seine Arbeit begann und den Geräteschuppen öffnete. Hinter einem Regal lugten ein paar Beine hervor. Da der Mitarbeiter einen Einbruch vermutete, wählte er umgehend den Notruf. Als die Beamten des Inspektionsdienstes Gera vor Ort eintrafen, schlief der vermeintliche Einbrecher. Wie sich herausstellte, hatte sich ein 36-Jähriger Mann den Schuppen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren