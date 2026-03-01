LPI-G: Verhängnisvolle Fahrt ohne Licht
Altenburg (ots)
An den Abendstunden des 27.02.26 kam es im Bereich um den Förderturm Löbichau zur Kollision zweier Motocrossmaschinen. Diese waren bei einsetzender Dunkelheit, baulich bedingt, ohne Licht unterwegs, wodurch sie sich entgegenkommender Weise nicht rechtzeitig sehen konnten. In Folge dieses Unfalls stürzte zusätzlich ein dahinterfahrendes Bike. An allen drei Motocrossmaschinen entsteht Sachschaden. Dazu verletzten sich zwei der Fahrer und ein Sozius schwer und wurden in Krankenhäuser verbracht. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.
