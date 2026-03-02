LPI-G: (G) Aktueller Polizeieinsatz in der Gagarinstraße

Altenburg (ots) - Am Nachmittag des 28.02.2026 kam es auf dem Parkplatz des EDEKA zu einer Streitigkeit um eine E-Schwalbe. Diese hatte zur Folge, dass der alkoholisierte Täter im Beisein des Fahrzeugeigentümers, das Kleinkraftrad durch einen Fußtritt beschädigte. Die Identität des Täters konnten durch die hinzugerufene Polizei geklärt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

