PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Aktueller Polizeieinsatz in der Gagarinstraße

Gera (ots)

Gera. Das Sozialamt Gera erhielt am 01.03.2026 eine schriftliche Bedrohung mit einer Gewalttat, deren Ernsthaftigkeit zunächst nicht ausgeschlossen werden kann. Die Polizei Gera führt daher aktuell einen Einsatz in der Gagarinstraße. Durch notwendige Absperrmaßnahmen kann es zu Behinderungen und Verkehrseinschränkungen in dem Bereich kommen. Es wird nachberichtet. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 11:36

    LPI-G: Verhängnisvolle Fahrt ohne Licht

    Altenburg (ots) - An den Abendstunden des 27.02.26 kam es im Bereich um den Förderturm Löbichau zur Kollision zweier Motocrossmaschinen. Diese waren bei einsetzender Dunkelheit, baulich bedingt, ohne Licht unterwegs, wodurch sie sich entgegenkommender Weise nicht rechtzeitig sehen konnten. In Folge dieses Unfalls stürzte zusätzlich ein dahinterfahrendes Bike. An allen drei Motocrossmaschinen entsteht Sachschaden. Dazu ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 11:35

    LPI-G: Gartenhaus verschwunden

    Altenburg (ots) - In der Zeit vom 27.02.26, 14:00 Uhr bis 28.02.26, 09:50 Uhr wurde durch einen oder mehrere unbekannte Täter auf dem Parkplatz des Leitermann in Lödla ein Gartenhaus abgebaut und anschließend entwendet. Dieses stand dort ursprünglich zu Ausstellungszwecken, war aber bereits verkauft worden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 11:34

    LPI-G: Aggression gegen E-Mobilität

    Altenburg (ots) - Am Nachmittag des 28.02.2026 kam es auf dem Parkplatz des EDEKA zu einer Streitigkeit um eine E-Schwalbe. Diese hatte zur Folge, dass der alkoholisierte Täter im Beisein des Fahrzeugeigentümers, das Kleinkraftrad durch einen Fußtritt beschädigte. Die Identität des Täters konnten durch die hinzugerufene Polizei geklärt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren