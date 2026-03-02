LPI-G: (G) Ergänzungsmeldung zu Verkehrsunfall - zweite Personen verstorben

Gera (ots) - Gera. Das Sozialamt Gera erhielt am 01.03.2026 eine schriftliche Bedrohung mit einer Gewalttat, deren Ernsthaftigkeit zunächst nicht ausgeschlossen werden kann. Die Polizei Gera führt daher aktuell einen Einsatz in der Gagarinstraße. Durch notwendige Absperrmaßnahmen kann es zu Behinderungen und Verkehrseinschränkungen in dem Bereich kommen. Es wird ...

