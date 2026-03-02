PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: (G) Ergänzungsmeldung zu Verkehrsunfall - zweite Personen verstorben

Gera (ots)

Gera. Im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall am 23.02.2026 gegen 14:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dornaer Straße in Gera (siehe Pressemeldung vom 23.02.2026) ist eine weitere Person verstorben. Die zunächst lebensbedrohlich verletzte 71-jährige Fußgängerin erlag am 01.03.2026 im Krankenhaus in Gera ebenfalls ihren schweren Verletzungen. Die polizeilichen Ermittlungen zum Geschehen dauern an. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

